Фарид Мадани: на следующий год у ГК "Деловые Линии" грандиозные планы

Генеральный директор группы компаний «Деловые Линии» Фарид Мадани рассказал о грандиозных планах на 2018 год. В них входит и заметное увеличение грузооборота организации.

Помимо этого в нынешнем году группа компаний отметилась тем, что открыла свыше 50 новых подразделений, а также увеличила грузооборот на 11%. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».

В своем интервью Фарид Мадани сообщил, что «Деловые Линии» будут активно заниматься развитием e–commerce. В современном мире электронная коммерция является необходимой сферой в условиях развития трансграничной торговли: в таких случаях груз перевозит посредник без участия продавца и покупателя, которые освобождаются от необходимости отслеживать товар.

Транспортные компании обслуживают не только трансграничные потоки, но и дистрибуцию на территории страны. Мадани обратил внимание на то, что на рынке существует серьезная проблема медленной доставки товара от склада к покупателю. По его мнению, этот вопрос можно успешно решить с помощью развития инфраструктуры. Например, такие крупные организации, как «Деловые Линии», имеют хорошо отлаженную систему. В распоряжении организации находится собственный автомобильный парк, а также подразделения забора и выдачи груза у дома клиента.

Фарид Мадани поделился списком наиболее востребованных услуг «Деловых Линий». По его словам, чаще всего клиенты обращаются с просьбой перевезти сборные грузы (LTL), где группе компаний принадлежат 26% рынка. Очень популярным является формат 3PL. При заказе этой услуги «Деловые Линии» выполняют сразу несколько функций: сотрудники организации занимаются складской обработкой, хранением, а также перевозкой. По словам Мадани, в последнее время рынок грузоперевозок заметно развивается, по этой причине многие клиенты «Деловых Линий» начинают говорить о том, что организация имеет все шансы стать надежной заменой почте. Это объясняется тем, что география и инфраструктура перевозок «Деловых Линий» мало отличается от почты, однако качество сервиса у группы компаний выше, чем у почтовой сети.