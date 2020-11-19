Цифровая активность уфимцев резко увеличилась с приходом дистанта

Находясь дома на дистанте, уфимцы по сравнению с показателями прошлого года стали в три раза чаще пользоваться видеосервисами, с помощью которых проводят онлайн-уроки многие уфимские школы. Одновременно с этим в ноябре жители Башкирии значительно чаще стали играть в онлайн-игры, вести стримы и пользоваться мессенджерами: количество обращений к цифровым решениям все еще превышает значение прошлого года почти в два с половиной раза.