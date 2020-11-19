Цифровая активность уфимцев резко увеличилась с приходом дистанта

Цифровая активность уфимцев резко увеличилась с приходом дистанта

Вчера, 11:53ОбществоPhoto: vedomosti.ru
МТС продолжает публикацию первого в России индекса цифровой активности городов-миллионников, основанного на обезличенном трафике онлайн-сервисов. За время дистанционной школьной учёбы в Уфе заметно изменился профиль потребления интернет-сервисов.

Находясь дома на дистанте, уфимцы по сравнению с показателями прошлого года стали в три раза чаще пользоваться видеосервисами, с помощью которых проводят онлайн-уроки многие уфимские школы. Одновременно с этим в ноябре жители Башкирии значительно чаще стали играть в онлайн-игры, вести стримы и пользоваться мессенджерами: количество обращений к цифровым решениям все еще превышает значение прошлого года почти в два с половиной раза.

Наибольший рост среди цифровых сервисов сейчас также показывают интернет-магазины и банковские приложения. Об этом говорят данные об изменении спроса к 2019 году, которые бьют абсолютный рекорд и составляют 500 процентов. Стремительную популярность набирают и телемедицинские сервисы для удаленной консультации с врачами, актуальные для тех, кто не имеет возможности посетить обычную поликлинику: рост составил 260 процентов по сравнению с прошлым годом.

Индекс цифровой активности в регионе стабильно держится на отметке 10 баллов, а количество обращений к цифровым сервисам на 120 процентов превысил показатели 2019 года. При этом общероссийский цифровой индекс – 8.

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 — это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

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