Проект РОСДОРНИИ обучит дорожников новым технологиям строительства

Напомним, проект был создан в 2019 году при поддержке ФАУ «РОСДОРНИИ». Его основная задача – ознакомление специалистов, занимающихся дорожным строительством, с инновационными технологиями в данной отрасли. Особое внимание планируется уделить технологиям, позволяющим внедрить в строительство и ремонт дорог так называемое повторное применение. Об этом рассказал стенд «РОСДОРНИИ», представленный в рамках «Транспортной недели - 2020 в Москве», пишут «Новые Известия».
В этом году участникам «Транспортной недели» рассказали о нескольких масштабных программах. В первую очередь о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также им помогли разобраться с новой системой контроля дорожных фондов, в которой уже зарегистрировано более 14 000 представителей различных дорожных компаний и государственных ведомств.
Кроме этого, участникам форума представили ряд новейших программ, среди которых «Принципы создания и применения «Интеллектуальных транспортных систем». В ее рамках пользователь учится создавать ТЗ на разработку ИТС-проекта и прочую важную документацию.
Еще одна новинка – курс «Технические средства организации и обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог». В его рамках учат проводить аудит безопасности дорожного движения на определенных участках.
«Основой для большинства программ стал Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, который постоянно обновляется», – отметил генеральный директор РОСДОРНИИ Алексей Варятченко.
В прошлом году первую программу прошли более 1400 дорожников из 77 субъектов Федерации. Обучение велось в двух форматах – очном и заочном. В этом году решено продолжить двухформатное обучение, так как в связи с заболеваемостью ковидом онлайн-обучение становится особенно актуальным.