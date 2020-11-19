Проект РОСДОРНИИ обучит дорожников новым технологиям строительства

В этом году участникам «Транспортной недели» рассказали о нескольких масштабных программах. В первую очередь о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также им помогли разобраться с новой системой контроля дорожных фондов, в которой уже зарегистрировано более 14 000 представителей различных дорожных компаний и государственных ведомств.