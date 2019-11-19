Минздрав определил самых пьющих и курящих докторов

Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что хирурги и анестезиологи больше других врачей злоупотребляют алкоголем и никотином.

«Это связано с высокими рисками их специализации, — цитирует Брюна RNS. — С той ответственностью, которую они вынуждены брать на себя каждый день».

Другой фактор, по мнению врача, профессиональная деформация докторов.