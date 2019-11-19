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Минздрав определил самых пьющих и курящих докторов
Сегодня, 18:00Общество
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Министерство здравоохранения РФ назвало врачебные специальности, представители которых наиболее подвержены вредным привычкам.
Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что хирурги и анестезиологи больше других врачей злоупотребляют алкоголем и никотином.
«Это связано с высокими рисками их специализации, — цитирует Брюна RNS. — С той ответственностью, которую они вынуждены брать на себя каждый день».
Другой фактор, по мнению врача, профессиональная деформация докторов.
«Я бы назвал это врачебным цинизмом. Я все знаю об устройстве организма, меня не коснутся болячки, говорят такие врачи. Детская позиция».
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