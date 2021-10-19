Башкирия второй год подряд вошла в «зеленую зону» по проведению ЕГЭ

Башкирия второй год подряд вошла в «зеленую зону» по проведению ЕГЭ
Башкирия второй год подряд вошла в «зеленую зону» по проведению ЕГЭ
Вчера, 20:11ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Регионы оценивали по тому, как соблюдались сроки планирования экзаменов, как были оснащены аудитории средствами онлайн-наблюдения, а также как оборудованы сами пункты сдачи ЕГЭ приборами подавления сотовой связи многое другое.

Стало известно, что Башкирия второй год подряд вошла в «зеленую зону» по проведению ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба Минобра Башкирии, итоги проведения экзамена подводились руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования.

Известно, что оценивались регионы по тому, как соблюдались сроки планирования экзаменов, как были оснащены аудитории средствами онлайн-наблюдения, а также как оборудованы сами пункты сдачи ЕГЭ приборами подавления сотовой связи многое другое.

В Минобре Башкирии отметили, что всего в регионе ЕГЭ сдавали более 17 тысяч выпускников, из которых 104 сто-балльника и 5 мультибалльников.

Напомним, что глава Башкирии в этом году учредил единовременные гранты для сто-балльников, которые поступили в республиканский вузы. Грант составил 150 тысяч рублей. Также выплачиваются премии в размере 50 тысяч рублей и школьным учителям, которые, собственно, и готовили будущих сто-балльников к ЕГЭ.

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