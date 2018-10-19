В Казахстане врач отказалась принимать русскоговорящего ребенка

Инцидент был запечатлена на видео. Об этом 19 октября пишет газета «Известия».

В медицинское учреждение города Аркалык. Пришла женщина с четырехлетним ребенком. Юный пациент страдал от острого отита. Врачу не понравилось, что мать ребенка говорила с ней на русском языке. По словам медика, в Казахстане все должны говорить на казахском языке.

Русскоговорящая женщина спросила, где ей лечиться. Врач ответила, чтобы та ехала в Россию.

Отметим, что в Казахстане государственным является казахский язык. Русский язык в стране употребляют в некоторых государственных организациях и органах местного самоуправления.