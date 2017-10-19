Эксперты назвали главную причину пожара в ТЦ «Синдика» в Москве

Эксперты определились с главной версией пожара в торговом центре "Синдика" на 65-м километре МКАД в Московской области.

Как пишет издание Dni.ru, электротехническую версию возгорания они полностью исключили. Теперь основной версией возгорания считают поджог.

В пользу поджога говорят показания очевидцев, а также высокая скорость распространения огня. Однако окончательная причина произошедшего пока не установлена. Если главная версия подтвердится, материалы дела направят в следственные органы с целью возбуждения уголовного дела.