ФНС: Новые технологии приходят на смену бумажной волоките

Появление новых технологий быстро меняет мир, и вместе с ним приходится меняться и системе, сообщает портал dni.ru. Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, что в будущем году в службе хотят запустить приложение, благодаря которому регистрация займет всего пару минут.

Уже сегодня развиваются инструменты, улучшающие условия для действующего бизнеса. Например, онлайн-кассы стали своего рода проводником информации для компаний. Как отметил руководитель направления развития облачного ритейла МТС Олег Сушков, они позволяют отслеживать продажи, а также влияющие на них факторы в режиме онлайн. А если грамотно применять систему учета товаров, можно добиться роста продаж на 5-20%, при этом не потратив большого количества времени на учет и приемку товара.

Сегодня именно от удобства расчетно-кассового обслуживания (РКО) зависит и выбор банковской организации среди малых и средних компаний. Постепенно кредиты уходят в прошлое. Согласно статистике, их доля составляет всего только 6% в сегменте малого бизнеса.

Как пояснил представитель банковского сервиса для предпринимателей «ДелоБанк», любой бизнесмен в нашей стране сталкивается с огромным числом «паразитных» операций. Если гражданин решил открыть свое дело, ему приходится выполнять функции бухгалтера, юриста, пожарного, в зависимости от конкретной ситуации. В настоящее время банки почти ничего не зарабатывают на кредитовании малого бизнеса. Важно то, какую дополнительную ценность бизнесмену может дать сотрудничество с банком.

Ясно, что в такой ситуации финансовые учреждения могут освободить собственников бизнеса от рутинных задач, посещений офиса и проверок контрагентов. Так, в «ДелоБанке» есть светофор, показывающий степень надежности контрагента перед оплатой. Кроме этого, он предоставляет возможность решения любой проблемы в дистанционном режиме. Представитель сервиса полагает, что это делает обслуживание в «Делобанке» особо выгодным для тех, кто не держит персонал на все случаи жизни.