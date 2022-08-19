Эксперт: Западные страны могут отключать смартфоны в России

По ее словам, в России могут быть отключены не только айфоны, но и все аппараты, работающие на Android. «Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», подчеркнула Касперская. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал «Звезда».