Эксперт: Западные страны могут отключать смартфоны в России

По ее словам, в России могут быть отключены не только айфоны, но и все аппараты, работающие на Android. «Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», подчеркнула Касперская. Об этом пишет RT со ссылкой на телеканал «Звезда».
Одновременно с этим Наталья Касперская пояснила, что даже если такое случится, инфраструктура полностью не обрушится, так как можно будет переключиться на альтернативные методы связи. Она также отметила, что наиболее результативным способом не допустить такого развития событий является импортозамещение.