В Башкирии школьники из группы риска могут начать учебный год дистанционно

Напомним, что в этом году все школьники будут обучаться очно, но с соблюдением мер предосторожности. Так, линейки на День знаний пройдут на открытом воздухе и в разное время для каждой параллели классов. Отмечается, что на мероприятии не должно быть более 200 человек.