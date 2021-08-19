В Башкирии школьники из группы риска могут начать учебный год дистанционно

В Башкирии школьники из группы риска могут начать учебный год дистанционно
В Башкирии школьники из группы риска могут начать учебный год дистанционно
Вчера, 12:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующее поручение в Минобрнауки направил Радий Хабиров. В группу риска входят дети с хроническими заболеваниями, которые приводят к тяжелой форме коронавируса.

К новому учебному году глава республики Райдий Хаиров поручил Министерству образования продумать возможность двухнедельного дистанционного обучения для школьника с хроническими заболеваниями, у которых COVID-19 может проходить в тяжелой форме. Отмечается, что мера будет приниматься в начале учебного года и только по желанию родителей.

Напомним, что в этом году все школьники будут обучаться очно, но с соблюдением мер предосторожности. Так, линейки на День знаний пройдут на открытом воздухе и в разное время для каждой параллели классов. Отмечается, что на мероприятии не должно быть более 200 человек.

Что касается самого учебного процесса, то ношение масок будет обязательным на протяжении всего учебного года, предусматриваются также и разметки для социальной дистанции, антисептики, термометрия и рецикуляторы воздуха в помещении. Так, за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм будут следить медицинские инспекторы.

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