В России за сутки от коронавируса умерли 181 человека

«Системных разъяснений минздрав Башкирии не дает»: чиновники рассказали о выплатах

В Минздраве Башкирии рассказали о новых симптомах и осложнениях при коронавирусе

Список памяти погибших из-за коронавируса пополнился еще двумя медиками из Башкирии

В Башкирии дополнительно вакцинируют 20 тысяч пожилых людей и призывников

В правительстве Башкирии уточнили, как долго продлится особый режим

«Политика Хамитова себя оправдала»: как спасать экономику Башкирии после карантина

В Башкирии чиновница возмутилась отказом девушки работать за 18 тысяч рублей в месяц

В Башкирии приняли решение ввести режим ЧС

В Башкирии вновь изменили указ о режиме повышенной готовности