Фото: wikimedia.org
В России за сутки от коронавируса умерли 181 человека
Сегодня, 21:06Общество
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За минувшие сутки в России скончались 181 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. За все время пандемии умерли 7841 человек.
Днем ранее в стране скончались 182 человека, которые болели COVID-19. Об этом пишет russian.rt.com.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, достигло 445 535.
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