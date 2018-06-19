Власти России не станут освобождать политзаключенных по просьбе США

Российские дипломаты заявили, что у Белого дома нет «морального права» оглашать такие просьбы. Об этом пишет RNS .

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сделала заявление с призывом к России освободить из мест лишения свободы категорию лиц, причисленных правозащитными организациями к заключенным по политическим и религиозным мотивам. Речь идет об Олеге Сенцове, Станиславе Клыхе, Александре Шумкове, Владимире Балухе, Оюбе Титиева и других политзаключенных.

Представители российской дипломатической миссии написали в Facebook, что США не имеют права «обвинять» и требовать «освободить» кого-то в России. Якобы американские спецслужбы сами охотятся за россиянами в различных странах мира. А те, кого просят освободить представители Госдепа, осуждены в РФ, в том числе и за терроризм.