В Великобритании прошел показ одежды для беременных мужчин

Коллекция необычной одежды была создана дизайнером из Китая Ксандером Чжоу. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».

Модели ходили по подиуму с накладными животами. Чжоу считает, что будущее уравняет слабый и сильный пол, а развитие науки позволит мужчинам рожать детей.

Некоторые предметы одежды для беременных мужчин из коллекции китайского дизайнера уже раскуплены. Кто их приобрел неизвестно. Кому-то показ понравился, а кому-то — нет.