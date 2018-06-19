В Великобритании прошел показ одежды для беременных мужчин
Сегодня, 18:52Общество
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В Лондоне на Неделе моды зрителям продемонстрировали одежду для беременных мужчин.
Коллекция необычной одежды была создана дизайнером из Китая Ксандером Чжоу. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».
Модели ходили по подиуму с накладными животами. Чжоу считает, что будущее уравняет слабый и сильный пол, а развитие науки позволит мужчинам рожать детей.
Некоторые предметы одежды для беременных мужчин из коллекции китайского дизайнера уже раскуплены. Кто их приобрел неизвестно. Кому-то показ понравился, а кому-то — нет.
Так разработчику собственной линии одежды российской светской львице Ксении Бородиной мероприятие пришлось не по душе. Женщина считает, что это уже слишком.
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