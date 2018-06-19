Продукция БСК вновь вошла в список лучших товаров Башкортостана

Сразу семь продуктов, выпускаемые Башкирской содовой компанией, получили дипломы лауреатов конкурса «Лучшие товары Башкортостана».
В числе победителей: поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-70У, добавка пищевая гидрокарбонат натрия Е500 (ii) (сода пищевая), пластикат ПВХбелоснежный марки ОМ-40 БСК, кислота соляная реактивная, гипохлорит натрия марки А, кислота соляная синтетическая техническая, натр едкий технический чешуированный.
В этом году свою продукцию и услуги представляли 59 предприятий республики по 114 наименованиям. Цели конкурса – стимулировать организации республики к повышению качества, конкурентоспособности продукции и услуг в интересах потребителей, а также повышение экономического потенциала региона.
Лауреаты конкурса получили право участвовать в федеральной программе «100 лучших товаров России», итоги которой подводят в ноябре, во Всемирный день качества.