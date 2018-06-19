Ким Чен Ын написал Путину о желании установить контакты между страна
Сегодня, 18:53Общество
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В четверг высокопоставленный чиновник из Северной Кореи Ким Ен Нам передал президенту России Владимиру Путину письмо от своего главы Ким Чен Ына.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков раскрыл содержание документа. Об этом 19 июня пишет газета «Известия».
По словам чиновника, в письме Ким Чен Ын рассказал о своем желании и дальше поддерживать на высшем уровне контакты с Россией. Однако в письме не было предложения о встрече с Путиным.
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