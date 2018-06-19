Экс-главу Иглинского района Башкирии заподозрили в превышении полномочий
Он продал земельный участок для разработки карьера, а мог лишь передать его в аренду.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Иглинского района, занимавшего этот пост в 2011 году, сообщили в прокуратуре.
В то время главой администрации Иглинского района был Рафик Мусин.
Он подозревается в превышении должностных полномочий, когда в 2011 году вынес постановление о продаже ООО «Казаякский карьер» 24 га земли для разработки карьера по добыче известняка. Тогда стоимость участка была оценена в 47 тысяч рублей.
- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
Это не единственное уголовное дело, которое возбудили в Башкирии в отношении Рафика Мусина.
В марте 2018 года прокуратура Иглинского района возбудила уголовное дело против бывшего главы района Рафика Мусина и руководства ООО «Альтернатива». Фигурантов дела заподозрили в нарушении закона сразу по трем статьям УК: превышение должностных полномочий, служебный подлог, мошенничество.
Как следует из материалов дела, в 2013 году районный муниципалитет заключил с ООО «Альтернатива» несколько контрактов на проектирование планов сельских поселений. При этом глава района Рафик Мусин распорядился рассчитаться с фирмой до получения проектов, несмотря на то, что договор предусматривал оплату лишь выполненных работ.
В итоге на счета ООО «Альтернатива» было перечислено свыше 2,2 млн. рублей. Однако подрядчик так и не выполнил свои обязательства, из-за чего через два года местные сельсоветы вынуждены были потратить на завершение планов средства из собственных бюджетов.