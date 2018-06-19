Экс-главу Иглинского района Башкирии заподозрили в превышении полномочий

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Иглинского района, занимавшего этот пост в 2011 году, сообщили в прокуратуре.

В то время главой администрации Иглинского района был Рафик Мусин.

Он подозревается в превышении должностных полномочий, когда в 2011 году вынес постановление о продаже ООО «Казаякский карьер» 24 га земли для разработки карьера по добыче известняка. Тогда стоимость участка была оценена в 47 тысяч рублей.

- При принятии данного решения чиновник вышел за рамки своих полномочий, так как по закону недра являются государственной собственностью и не могут быть предметом купли-продажи. Земельный участок мог быть передан лишь в аренду, - пояснили в прокуратуре. - В связи с этим прокурор района организовал доследственную проверку. Ход и результаты расследования возбуждённого по её итогам уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Это не единственное уголовное дело, которое возбудили в Башкирии в отношении Рафика Мусина.

В марте 2018 года прокуратура Иглинского района возбудила уголовное дело против бывшего главы района Рафика Мусина и руководства ООО «Альтернатива». Фигурантов дела заподозрили в нарушении закона сразу по трем статьям УК: превышение должностных полномочий, служебный подлог, мошенничество.

Как следует из материалов дела, в 2013 году районный муниципалитет заключил с ООО «Альтернатива» несколько контрактов на проектирование планов сельских поселений. При этом глава района Рафик Мусин распорядился рассчитаться с фирмой до получения проектов, несмотря на то, что договор предусматривал оплату лишь выполненных работ.