В России до конца апреля упразднят ГУПы и МУПы в сфере ЖКХ

Как сообщает издание Rns.online , заместитель министра и ЖКХ Андрей Чибис в ходе Ялтинского Международного Экономического Форума-2018 заявил, что все унитарные предприятия в силу закона должны будут трансформироваться в казенные предприятия - это позволит публичным образованиям нести субсидиарную ответственность по долгам за ЖКХ.

Заместитель главы Минстроя добавил, что в настоящее время проект закона полностью разработан. Детали уже обсудили в правительстве, а также с юристами и администрацией президента. Чибис пояснил, что существуют муниципалитеты, в которых невозможно никакое частное управление: там должны быть казенные предприятия и автоматическая субсидиарная ответственность публичного образования, которое управляет этим казенным предприятием и назначает руководителя. Он также добавил, что в ситуации, когда у муниципальных унитарных предприятий огромные денежные долги, бездействие просто недопустимо.