Россию из-за санкций не будут отключать от системы SWIFT
Из-за санкционных мер Россия не лишится доступа в систему финансовых сообщений (SWIFT). Об этом заявил глава компании Готфрид Лайбрандт.
По его словам SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – организация, которая занимает нейтральную позицию. Сегодня в Москве проходит общее собрание Российской национальной ассоциации СВИФТ, а также бизнес-форум SWIFT, на котором и выступил Лайбрандт, сообщает rns.online.
Отметим, что вопрос об отключении РФ от системы SWIFT поднимается не впервые. Еще в 2014 году Европарламент предложил ввести такие финансовые санкции. Но тогда руководство SWIFT заявило, что не намерено в одностороннем порядке из-за изменившейся политической ситуации принимать решение о давлении на Россию и введении ограничительных мер.
Интересно, что в том же году Центробанк разработал аналог SWIFT, который позволяет обмениваться финансовой информацией внутри страны, чтобы передавать сообщения иностранным партнерам, подобной системы у России пока нет.
О возможном отключении РФ от SWIFT заявил и глава Сбербанка Герман Греф, выразив надежду, что до таких крайностей не дойдет.