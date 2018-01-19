На выходных в Башкирии ожидается до -35

Местами ночью ожидается небольшой снег.

Башгидромет опубликовал прогноз погоды в Башкирии на выходные. Сегодня, 19 января, днем температура воздуха составит -13,-18°, в отдельных районах до -23°.

В субботу, 20 января, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, по югу до умеренного, в отдельных районах метель. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -18,-23°, при прояснениях до -30°, днем -9,-14°, местами до -19°.