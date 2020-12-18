Ученые башкирского медвуза сообщили о противопоказаниях у вакцины от коронавируса

Ученые башкирского медвуза сообщили о противопоказаниях у вакцины от коронавируса

Вчера, 19:44ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Ученые Башкирского государственного медицинского университета провели эфир на тему борьбы с коронавирусом. Они рассказали, кому точно противопоказана прививка от коронавируса.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней БГМУ Алины Бургановой, вакцину от Covid-19 не стоит ставить людям старше 65 лет, а также гражданам с хроническими и фоновыми заболеваниями и беременным женщинам.

Также по словам медиков, те, кто уже переболел коронавирусом, благодаря вакцине смогут приобрести еще более сильный иммунитет.

— Но такие случаи описаны в единичных публикациях. Зная, что у этого вируса нет стабильности структуры и могут быть разные мутантные варианты, мы в некоторых случаях дополнительно рекомендуем сделать прививку, — отметила ученый.

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