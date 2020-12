Губернатор Красноярского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с 9 декабря в регионе началась бесплатная вакцинация.

Вакцинация производится на добровольной основе. Приоритет имеют медики, учителя и работники социальной сферы, пишет infox.ru. По словам губернатора, вакцинация начнется после того, как край получит достаточное количество препарата. До конца года край ожидает 5000 доз «Спутник V».

