Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что за границей возможен взрывной спрос на российскую вакцину против коронавируса.

Как пишет RT, по словам премьера, сегодня такая продукция крайне востребована, поэтому можно ожидать большой спрос на нее за рубежом. При этом, он отметил, что первыми вакциной будут обеспечены граждане России. Ранее говорилось о том, что поставка препарата в регионы начнется с четверга, 10 декабря.

