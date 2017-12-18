Сборные по баскетболу из России и Сирии сыграли в Дамаске

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На стадионе Аль-Фейха в Дамаске прошел товарищеский матч между командами ветеранов национальных сборных России и Сирии.
Как пишет издание Dni.ru, встреча завершилась счетом 44:44, то есть ничьей.
По словам председателя Россотрудничества Алексея Фролова, Россия играет в баскетбол с братским сирийским народом. Также в организации думают о подрастающем поколении и занимаются спортом, рассказал он.
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