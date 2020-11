Ученые республиканского референтного центра Россельхознадзора изучили партию сухофруктов, ввезенных в Башкирию из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В партии имелись сушеные абрикосы. При провидении лабораторных исследований эксперты обнаружили личинки опасного карантинного объекта – Капрового жука. При этом вся партия с другими сухофруктами весила тонну. Там также были обнаружены личинки вредителей плодожорки и южной амбарной огневки. После заключения экспертов вся партия будет уничтожена, сообщили в ведомстве.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter