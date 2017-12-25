В Башкирии уничтожат более двух тысяч игровых автоматов

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Их владельцы не установлены, документы отсутствуют.
В Салавате полицейские в течение трех лет при проведении оперативно-розыскных мероприятий изъяли из помещений подпольных казино более двух тысяч единиц игрового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На игровое оборудование отсутствовали бухгалтерские и правоустанавливающие документы, а их владельцы не были установлены.
Прокурор города потребовал передать автоматы в собственность государства для последующего уничтожения. Суд с доводами прокуратуры согласился и удовлетворил их.
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