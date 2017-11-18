В Уфе сократили восемь тысяч работников

Лишь половина из них смогла найти работу.

534 предприятия Уфы за год сократили 7978 работников, только за последнюю неделю под сокращение попали 428 работников такую статистику приводит служба занятости Уфы. По информации ведомства, лишь половина из них смогла найти другую работу, из них 1507 человек получили от руководства предложение остаться в компании, но в другой должности, сообщает «Башинформ».