В Башкирии нет возможностей для оперативного мониторинга состояния воздуха

Процесс возведения новый автоматизированных станций для мониторинга тормозится.

Существующих сегодня возможностей для оперативного мониторинга состояния воздуха недостаточно. Об этом заявил на круглом столе, посвященном проблемам экологии, который проходит в рамках Российского энергетического форума в Уфе заместитель министра природопользования и экологии Филюс Яхин.

- В Башкирии, все вы знаете, развита промышленность, что обуславливает и экономическое благополучие республики и наличие экологически проблем. Одна из основных тем, которая волнует население - загрязнение атмосферного воздуха, особенно в крупных промышленных городах. Поэтому возникают главные вопросы как выявить источники загрязнения и как оперативно оценивать экологическую обстановку, - сказал Филюс Яхин.

В случае неблагоприятных погодных условий на телефоны МЧС поступает множество звонков от жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата.

- Для нас очень важно оперативно получить информацию о том, есть ли угроза населению, есть ли необходимость эвакуации. Эти вопросы надо решать оперативно, - сказал господин Яхин. - Тех возможностей, которые сегодня есть у экологического мониторинга, явно недостаточно, так как результаты анализов могут быть готовы через день, через два дня.

По его словам, в 2009 году правительство республики приняло решение развивать сеть автоматизированных станций, которые оснащены современными приборами мониторинга воздуха в оперативном онлайн-режиме. На сегодняшний день в республике существует 4 такие станции: по 2 в Уфе и Стерлитамака. В тоже время республике необходимо 18 таких станций. В настоящее время планируется строительство еще двух станций.