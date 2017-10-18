Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко
18 октября, 19:36Общество
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила из рук заместителя председателя Верховного народного собрания КНДР заявление от высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.
Как сообщает издание Dni.ru, Валентина Матвиенко и Ан Дон Чхун побеседовали на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. По словам северокорейского представителя, Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета и поручил передать письмо лично в руки Матвиенко. Политик также поблагодарил спикера Совета Федерации за успешное проведение ассамблеи, отметив, что между Россией и КНДР устанавливаются достаточно дружеские отношения.
Содержание письма от лидера Северной Кореи на данный момент неизвестно.
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