Ким Чен Ын написал письмо Валентине Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила из рук заместителя председателя Верховного народного собрания КНДР заявление от высшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как сообщает издание Dni.ru, Валентина Матвиенко и Ан Дон Чхун побеседовали на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. По словам северокорейского представителя, Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета и поручил передать письмо лично в руки Матвиенко. Политик также поблагодарил спикера Совета Федерации за успешное проведение ассамблеи, отметив, что между Россией и КНДР устанавливаются достаточно дружеские отношения.