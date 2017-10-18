К актеру Михаилу Кокшенову после инсульта не пускают дочь
18 октября, 19:12Общество
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У знаменитого актера театра и кино Михаила Кокшенова случился инсульт.
Как пишет издание Dni.ru, сейчас в больницу к актеру не пускают даже родных.
Сообщается, что для госпитализации Кокшенова после случившегося понадобилось три автомобиля скорой помощи. Сейчас он находится в реанимации Первой городской больницы имени Пирогова в Москве. Медики оценивают состояние актера как средне-тяжелое.
МРТ подтвердило у Кокшенова инсульт. Актер сейчас отдыхает и получает все необходимые процедуры. Комы нет, он в сознании и дышит самостоятельно.
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