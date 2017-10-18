К актеру Михаилу Кокшенову после инсульта не пускают дочь

У знаменитого актера театра и кино Михаила Кокшенова случился инсульт.

Как пишет издание Dni.ru, сейчас в больницу к актеру не пускают даже родных.

Сообщается, что для госпитализации Кокшенова после случившегося понадобилось три автомобиля скорой помощи. Сейчас он находится в реанимации Первой городской больницы имени Пирогова в Москве. Медики оценивают состояние актера как средне-тяжелое.