Аэропорт Уфы способен принимать до 80 рейсов в день
Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал, что аэропорт Уфы вошел в «список самых сбалансированных, удачных, современных предприятий авиационного комплекса Российской Федерации». По словам руководителя региона, реконструкция уфимского аэровокзала позволила создать для пассажиров современные и комфортные условия.
- Я помню, что летом было плохо с температурой, не было кондиционирования, всё было на очень низком уровне. Сегодня это хороший современный аэропорт, - сказал г-н Хамитов. - Те, кто летал сегодня на отдых в зарубежные страны, отмечают, что аэропорт удобен, комфортен, всё там хорошо и дышать легко.
Глава республики напомнил, что модернизация аэровокзала задумывалась, чтобы обеспечить пропускную способность международного терминала.
- Пропускная способность была очень низкой, - напомнил он. - 200 человек в час – это один борт. Летом туристические потоки возрастали достаточно сильно, и было принято решение увеличить пропускную способность до 800 человек в час. Четыре больших борта в час может обслуживать международный терминал.
Кроме того, Рустэм Хамитов рассказал, что обновлению перед саммитами ШОС и БРИКС подвергся и аэродром, где построены новые стоянки и новые рулежные дорожки.
- Аэродром тоже современный, может принимать все типы самолетов, - заметил он. - Было два «Боинга-747», на которых прилетели премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики. Приземлились, обслуживались, заправлялись, улетели – всё нормально, никаких проблем.
Рустэм Хамитов напомнил, что во время проведения международных форумов аэропорт работал в усиленном режиме.
- Ежедневно в дни саммитов принимали дополнительно к тому, что мы имеем, а имеем в обычный день порядка 50 рейсов, порядка еще 20-25 рейсов, - пояснил глава региона.
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