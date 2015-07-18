Аэропорт Уфы способен принимать до 80 рейсов в день

- Я помню, что летом было плохо с температурой, не было кондиционирования, всё было на очень низком уровне. Сегодня это хороший современный аэропорт, - сказал г-н Хамитов. - Те, кто летал сегодня на отдых в зарубежные страны, отмечают, что аэропорт удобен, комфортен, всё там хорошо и дышать легко.

Глава республики напомнил, что модернизация аэровокзала задумывалась, чтобы обеспечить пропускную способность международного терминала.

- Пропускная способность была очень низкой, - напомнил он. - 200 человек в час – это один борт. Летом туристические потоки возрастали достаточно сильно, и было принято решение увеличить пропускную способность до 800 человек в час. Четыре больших борта в час может обслуживать международный терминал.

Кроме того, Рустэм Хамитов рассказал, что обновлению перед саммитами ШОС и БРИКС подвергся и аэродром, где построены новые стоянки и новые рулежные дорожки.

- Аэродром тоже современный, может принимать все типы самолетов, - заметил он. - Было два «Боинга-747», на которых прилетели премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики. Приземлились, обслуживались, заправлялись, улетели – всё нормально, никаких проблем.

Рустэм Хамитов напомнил, что во время проведения международных форумов аэропорт работал в усиленном режиме.