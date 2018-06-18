В Российском метрополитене запретят электронные сигареты и разрешат съемку

Как сообщает издание Rns.online , Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном, приняв к сведению все поступившие комментарии и замечания.

Отмечается, что съемка будет разрешена в порядке, установленном в каждом субъекте страны, так как в разных городах установлены разные правила для съемок в метро. При этом курить электронные сигареты будет категорически запрещено.