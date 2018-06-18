В Российском метрополитене запретят электронные сигареты и разрешат съемку
Сегодня, 16:37Общество
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Министерство транспорта России планирует разрешить фото- и видеосъемку в метро, а также ввести несколько ограничений, которые коснутся курения электронных сигарет.
Как сообщает издание Rns.online, Минтранс доработал проект типовых правил пользования метрополитеном, приняв к сведению все поступившие комментарии и замечания.
Отмечается, что съемка будет разрешена в порядке, установленном в каждом субъекте страны, так как в разных городах установлены разные правила для съемок в метро. При этом курить электронные сигареты будет категорически запрещено.
Министерство также предложило установить максимальный размер багажа, который можно будет провозить в подземке бесплатно. Ручная кладь не должна превышать 120 сантиметров по сумме трех измерений.
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