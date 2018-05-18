«Ночь музеев» в Уфе: слышать, видеть, бояться

Единая тема 2018 года для всех музеев – «Шедевры запасников». В «Ночь музеев» будут работать 23 государственных и 72 муниципальных музея. Крупные музеи покажут посетителям исключительные по своей художественной ценности или историческому значению музейные предметы, которые до этого редко покидали запасники или вовсе не экспонировались.

Музеи малых городов и сёл откроют выставки новых экспонатов, ещё незнакомых посетителям, и «выставки одного экспоната».

Между Национальным музеем Республики Башкортостан и музеем «Интеллектус» (ТЦ «Южный полюс») будет курсировать бесплатный автобус: от Национального музея РБ отходит в 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 часов; от «Интеллектуса» – в 19:30, 20:30, 21:30 часов.

Ждут посетителей в "Ночь музеев" также музеи при клубно-досуговых учреждениях, интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус», Музей советского быта. К акции «Ночь музеев» также присоединились Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история», Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова, контактный зоопарк «Лесное посольство».

Ожидается, что участниками акции станут 45 тысяч человек.

Начало в центре

Торжественное открытие акции «Ночь музеев-2018», по традиции, начнётся в 17:00 часов на «нулевом километре» – в Музее почты, расположенном в уфимском главпочтамте. В рамках открытия состоится гашение конвертов и открыток, специально выпущенных к «Ночи музеев».

Ночь музеев в эко-клубе «Без затей»: смотреть, вспоминать

Здесь откроется выставка «Из архивов дяди Юнира» - кинематографист, драматург Зухра Буракаева оцифровала фотоархив своего дяди, который включал в себя более двух тысяч снимков, и отражал более чем 30-летнюю историю семьи. Часть этих фотографий составила основу выставки. В этот же день в эко-клубе состоится шоу уфимской «книжной феи» Анны Ефименко, она расскажет, как сделать книжный сюрприз. Также на этой площадке будет реализован проект-оупен-эйр «Микропоэзия», будут звучать мелодии на виниле.

Здесь ночь начнется в 18 часов и продлится до 23 часов.

Где: проспект Октября, 133, эко-клуб «Без затей».

Ночь музеев в театр кукол: смотреть, нюхать

В «Ночь музеев» актеры театра кукол Александр Верхоземский и Надежда Беззубова представят новую авторскую программу «Кукольная кухня». Зрителям обещают показать все секретные ингредиенты «кухни», а помогать в этом будут известные и любимые сказочные персонажи. Вместе с актерами гости театра будут готовить ягодное суфле в режиме онлайн-трансляции. Кроме того, каждый, кто посетит театр в этот вечер, помимо участия в мастер-классе, сможет полюбоваться картинами учеников художественной студии «Палитра детям».

- Это спектакль-синестезия, в нем задействованы все органы чувств, - пояснила пресс-секретарь Башкирского театра кукол Диана Гараева-Рахматуллина. - Зрители располагаются на сцене и оказываются в эпицентре сюжета. Можно будет почувствовать запах леса, запах кофе, запах моря, травы... Легкие капельки дождя, мягкие прикосновения загадочных существ, шорохи, и контактный массаж - это и многое другое ждет зрителей в театре кукол.

С 18 часов вход свободный.

Где: Башкирский государственный театр кукол, Проспект Октября, 158.

Ночь в «Облаках»: смотреть, бояться

В Центре современного искусства «Облака» будет работать неформатная хоррор-выставка мистических портретов «Призрачные воспоминания».

Это единственная в России крупнейшая частная коллекция меняющихся мистических портретов фотохудожника Эдварда Аллена. Представленные на выставке портреты сделаны вручную, в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Под разным углом зрения посетитель увидит как меняется облик человека. Работы Эдварда Аллена на протяжении последнего десятилетия пугают людей по всему миру. Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем вручную при помощи сферических микролинз создает из них страшные стереокартинки. Так что зритель видит милые лица, которые при наклоне головы превращаются в упырей и вурдалаков. Исчезнувшие девочки снова качаются на своих лошадках в детской комнате, а на лестницах появляются призрачные женские фигуры.

На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. В этом семействе все друг друга разными способами поубивали и покусали, навеки оставшись между миром живых и мёртвых.

В звучащей на выставке музыке посетители узнают саундтреки к самым страшным фильмам. На выставке представлено 39 мистических портретов.

Действует возрастной ценз +12, посетители младше этого возраста смогут пройти с родителями.

Вход платный от 100 рублей.

Где: ЦСИ «Облака»: ул.Бакалинская, 3

Ночь в Музее Боевой славы: смотреть, подпевать

«Ночь музеев» в музее Боевой Славы – это единственное время в первой половине года, когда музей открыт для посещения до полуночи.

Для детей и их родителей подготовлены интерактивные развивающие программы: «Блиндаж», «Морской бой», лото «Революция» и «Победа», выставочная зона «Музей руками детей», интерактивные площадки ДОСААФ и агентства по организации праздников «Танк Уфа», игровые площадки в парке Победы.

В рамках программы одаренными студентами колледжа БГПУ им.М.Акмуллы будет представлена литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны». В стихах и песнях ребята будут воспевать воинскую доблесть, честь, отвагу и мужество бойцов, терпение их матерей и жён.

На интерактивной зоне «Эпохи и времена» БГПУ им.М.Акмуллы, студенты представят реконструкции обмундирования периода Первой мировой войны и Великой Отечественной войны.

Сотрудники Централизованной системы массовых библиотек города Уфы представят книжную выставку «Пусть книги расскажут», в ней два раздела: «Победителям посвящается» и «Подвиг великий и вечный». Также здесь реализуют проект живого поэтического чтения «Я помню!».

Для всех желающих будет работать кинозона, на которой будут показаны фильмы киностудии Башкортостан: «Внеклассный урок» (игровой, короткометражный), «Помните ли вы нас?» (документальный), «Война нас не считала за детей».

Выставочная зона «Патриоты Родины» объединит в едином строю патриотические организации республики, на которой предстанут: «Юнармия», движение «Бессмертный полк», «Поисковое движение России», ДОСААФ России по РБ, Региональное отделение Российского военно-исторического общества в РБ, МОО содействия возрождения Оренбургского казачьего войска станица Уфимская, ВИК «Рейд».

В залах Республиканского музея Боевой Славы представят выставки «Взгляд на мир» художника Нажии Загитовой и «Акварельная весна» художника Ольги Самосюк, выставка макетов и моделей вооружения и военной техники «В мире боевой техники» и выставочная зона «История Орджоникидзевского района», из фондов музея Орджоникидзевского района города Уфы.

Традиционно сотрудниками музея Боевой Славы совместно с Региональным общественным Фондом поисковых отрядов Республики Башкортостан будет проводится акция «Живая память», направленная на поиск информации о защитниках Отечества, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Будет работать зона «Оставь свой след в истории», на которой каждый желающий может принести фотографии из семейных архивов предвоенных, военных и послевоенных лет. После сканирования и ввода в общий электронный архив данных, фотографии вернут владельцам. Все полученные материалы войдут в состав выставки «Вместе за Победу». Для жителей и гостей республики будет проходить акция «Предмет – легенда» взаимный обмен предметами старины между посетителями. Уникальный проект, направлен на расширение культурного обмена в области истории и культуры.

Вход платный – 50 рублей. Бесплатный вход для посетителей в военной форме и одежде в ретро стиле 40-х и 50-х годов, а также для детей до 16 лет и льготников.

Где: Республиканский Музей Боевой Славы, ул.Комарова, 7.

«Ночь в Национальном музее»: смотреть, восхищаться

Впервые в «Ночь музеев» в Национальном музее Республики Башкортостан покажут уникальное творение природы - золотого самородка «Ирандыкский медведь».

Также шедевры из фондов музея будут представлены на выставках «Золотая игла (искусство вышивки народов Башкортостана)», «Мастера и шедевры живописи», «Языческое искусство эпохи раннего железа».

Для посетителей подготовлена насыщенная программа: для детей и их родителей будет работать семейная развлекательно-познавательная площадка «Музей не для скуки», где планируется организация выставки-ярмарки сувениров, проведение конкурсов, викторин. На мастер-классах научат делать войлочные игрушки, лепить сосуды из глины, создавать эскизы фартуков с традиционным растительным орнаментом.

В кинозале музея можно будет посмотреть фильмы «Благословенная земля», «Башкирский женский костюм», «Подземные лабиринты», «Я женюсь», «Карусель», «Листок», «13 раунд».

Ночь в галерее «Мирас»: смотреть, вдохновляться

В галерее «Мирас» пройдёт выставка произведений искусства из частных коллекций.

Выставка частных коллекций даёт возможность уфимским коллекционерам представить публике несколько наиболее значимых работ из их собраний. В экспозицию войдут живопись, графика, скульптура.

Какая история стоит за каждым выбранным экспонатом? Чем руководствуется коллекционер при выборе работы? Насколько личный выбор отражает реалии сегодняшней жизни? Вот о чём расскажет «Выставка Частных коллекций». В экспозицию войдут произведения из разных коллекций, они приобретались в галерее почти 25 лет. Каждый экспонат представленный на выставке имеет свою историю, проверен временем и не вызывает сомнений и разочарований ни у нас и у их владельцев.

В экспозиции прозвучат имена авторов произведений: Расих Ахметвалиев, Ринат Харисов, Василь Ханнанов, Наиль Байбурин, Радик Гарифуллин, Александр Бурзянцев, Борис Домашников, Айрат Терегулов, Мирас Давлетбаев, Ринат Волигамси, Руслан Нигматуллин, Раис Гаитов, Сергей Игнатенко, Миля Гатауллина, Сергей Краснов, Михаил Назаров, Нелли Акчурина и другие.

Режим работы галереи во время акции «Ночь музеев 2018» с 17.00 до 23.30.

Вход на выставку свободный.

Где: галерея «Мирас»: ул.Ленина, 71

Литературный музей: смотреть, играть

Национальный литературный музей РБ и его филиалы присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев».

В программе акции - открытие выставки-продажи изделий народного творчества «Встречая фольклориаду …», работа книжной выставки «Из литературного наследия Мажита Гафури» (материалы из фонда Мемориального дома-музея М. Гафури), посвященная 70-летию Мемориального дома-музея Мажита Гафури, подвижные национальные игры на свежем воздухе, конкурс рисования мелом, просмотр фильма «Башҡорт туйы» и многое другое.