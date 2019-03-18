Роскачество исследует качество российских куриных яиц

Продукцию будут проверять на наличие микроорганизмов внутри и снаружи скорлупы. Еще эксперты изучат яйца на соответствие заявленной категории. Об этом пишет RNS.

В анонсе Роскачество говорится, что, кроме заявленной категории (первая, вторая, третья, высшая) и наличия микроорганизмов, куриные яйца проверят на содержание токсичных элементов, антибиотиков, чистоту, а также прочность скорлупы.

Исследовать куриные яйца станут как изнутри, так и снаружи. Особое внимание проверяющие уделят показателям свежести продукта. Речь идет о высоте воздушной камеры и запахе яиц.

Всего проверке подвергнутся 10 производителей куриных яиц, представляющих Астраханскую, Курскую, Оренбургскую, Тюменскую, Челябинскую, Ярославскую области, Башкортостан, а также Краснодарский и Алтайский края. Результаты своего исследования Роскачество обнародует перед Пасхой.