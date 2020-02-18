Шлите открытки: посткроссингу — 15 лет

Не секрет, что люди сейчас пишут друг другу все меньше бумажных писем, пишет gazeta.ru. Да и зачем нужны конверты и бумага, если электронная почта доставит ваше послание адресату за долю секунды в любой уголок мира. Но есть и те, кто хранит верность старой доброй почтовой связи. А именно – бумажным открыткам. И россиян среди таких увлеченных – большинство.

В этом году исполнится 15 лет посткроссингу – проекту, который был создан для обмена открытками посредством реальной почты. Придумал эту онлайн-платформу придумал студент-компьютерщик Пауло Магальяйнш . Он задумал объединить людей во всем мире, вне зависимости от их местонахождения, возраста, пола, расы или убеждений. «Благодаря открыткам мир становится счастливей, — уверен португалец. — И Россия, как наиболее активная в посткроссинге страна, играет в этом важную роль».

На сегодняшний день Россия занимает первое место по числу участников проекта, по отправленным открыткам мы на второй позиции, уступая лишь Германии.

Посткроссинг – это очень просто. Достаточно зарегистрироваться на сайте https://www.postcrossing.com/, и вы получите случайно выбранный адрес, по которому следует отправить открытку. Каждой присваивается идентификационный код: две буквы, которые соответствуют коду страны отправителя – для России это RU – и порядковый номер. Когда почтовое отправление дойдет до адресата, вы станете следующим человеком, который получит такой «привет» от случайного почтоотправителя. Чем больше открыток вы отправите, тем больше обнаружите в своем почтовом ящике.

Некоторые участники обмениваются открытками непосредственно между собой, по принципу «ты – мне, я – тебе».

Другие предпочитают рассылать открытки по тегам, то есть иметь дело с посланиями, объединенными по какому либо-признаку, например, тег «мультфильмы» подразумевает, что все открытки будут анимационными.

Путешествующий конверт – тип обмена, при котором группа посткроссеров отправляет одну и ту же открытку друг другу по цепочке. Особенно это оценят любители почтовых марок и штемпелей. При обмене по кругу – он называется робин - участники объединяются в группы по определенному признаку, которым может стать страна, день рождения, любая выбранная на форуме тема.

Пишут на открытках кто что пожелает: от любимого рецепта или собственного стихотворения, до перечисления достопримечательностей вашего города. Популярность посткроссинга привела даже к появлению интернет-магазинов, специализирующихся на продаже эксклюзивных экземпляров. Сегодня посткроссинг – это 5 млн открыток в год. Около 800 тысяч участников живут в более чем в 200 странах. Россиян среди посткроссеров – почти 100 тысяч. Отечественная «миллионная» открытка улетела из Уфы в Тольятти восемь лет назад. А в мире в конце 2018-го была зарегистрирована уже 50-миллионная открытка - послание с изображением города Бат-Ям, отправленное из Израиля в нашу страну.

В 2015-м в России была выпущена посвященная посткроссингу марка. «Почта России» сейчас активно занимается цифровизацией почтовой связи – вы даже можете воспользоваться сервисом электронных заказных писем или отследить путь идущей к вам посылки с помощью мобильного приложения. Но не забыты и поклонники традиционных почтовых форматов. Отправка открытки «Почтой России» обойдется в 18 рублей по стране, 45 рублей – за рубеж.