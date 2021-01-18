В России за прошедшие сутки сделано более 370 тысяч тестов на COVID-19
В России за прошедшие сутки сделано более 370 тысяч тестов на COVID-19
Вчера, 20:48
Общество
Photo: pixabay.com
В России за последние сутки было проведено 373 тысячи тестов на диагностирование коронавируса. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
Как сообщает RT со ссылкой на информацию ведомства, за время пандемии в нашей стране проведено более 97 миллионов тестов на определение в организме вируса COVID-19. Под наблюдением врачей сейчас находятся 617328 заболевших.
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