В России за прошедшие сутки сделано более 370 тысяч тестов на COVID-19

В России за последние сутки было проведено 373 тысячи тестов на диагностирование коронавируса. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

Как сообщает RT со ссылкой на информацию ведомства, за время пандемии в нашей стране проведено более 97 миллионов тестов на определение в организме вируса COVID-19. Под наблюдением врачей сейчас находятся 617328 заболевших.

