В Башкультнаследии опровергли информацию о сносе Дома Тихониных в центре Уфы

В Башкультнаследии опровергли информацию о сносе Дома Тихониных в центре Уфы

Вчера, 08:38ОбществоКарина МамаеваPhoto: Башкультнаследие
Накануне член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина выложила тревожный пост в социальных сетях. Она заявила, что 17 декабря в Уфе начнут сносить Дом Тихониных – знаменитый памятник архитектура, расположенный по адресу Коммунистическая, 16.

— Застройщик или администрация Уфы, как собственник памятника, демонтируют его. Уже получено на это разрешение, — написала она в соцсетях.

Позже в «Башкультнаследии» города сообщили, что данная информация не является действительной. По словам их представителей, сейчас дом находится в аварийном состоянии и может представлять угрозу жизни граждан. Администрация города должна была сама или при помощи подрядчика отреставрировать здание, однако с 2019 года до последних дней проектных документаций в «Башкультнаследие» не поступало.

— 15 декабря 2020 года в Управление поступила проектная документация по полному демонтажу здания, которой предусматривается в том числе утилизация демонтируемых материалов. Управлением данная проектная документация не согласована, как не несоответствующая действующему законодательству, — отметили в «Башкультнаследии».

Управлением в адрес мэрии города направлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

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