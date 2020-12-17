В Башкультнаследии опровергли информацию о сносе Дома Тихониных в центре Уфы

Позже в «Башкультнаследии» города сообщили, что данная информация не является действительной. По словам их представителей, сейчас дом находится в аварийном состоянии и может представлять угрозу жизни граждан. Администрация города должна была сама или при помощи подрядчика отреставрировать здание, однако с 2019 года до последних дней проектных документаций в «Башкультнаследие» не поступало.