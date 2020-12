В Башкультнаследии опровергли информацию о сносе Дома Тихониных в центре Уфы

Накануне член СПЧ при главе Башкирии Эльза Маулимшина выложила тревожный пост в социальных сетях. Она заявила, что 17 декабря в Уфе начнут сносить Дом Тихониных – знаменитый памятник архитектура, расположенный по адресу Коммунистическая, 16.

— Застройщик или администрация Уфы, как собственник памятника, демонтируют его. Уже получено на это разрешение, — написала она в соцсетях. Позже в «Башкультнаследии» города сообщили, что данная информация не является действительной. По словам их представителей, сейчас дом находится в аварийном состоянии и может представлять угрозу жизни граждан. Администрация города должна была сама или при помощи подрядчика отреставрировать здание, однако с 2019 года до последних дней проектных документаций в «Башкультнаследие» не поступало. — 15 декабря 2020 года в Управление поступила проектная документация по полному демонтажу здания, которой предусматривается в том числе утилизация демонтируемых материалов. Управлением данная проектная документация не согласована, как не несоответствующая действующему законодательству, — отметили в «Башкультнаследии». Управлением в адрес мэрии города направлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

