Башкультнаследие планирует обжаловать решение суда и увеличить штраф для мэрии Уфы

Мэрию Уфы оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое состояние памятника архитектуры.

Представители Башкультнаследия планируют обжаловать решение суда, так как считают, что штраф, назначенный городской администрации, слишком маленький. — Санкция части 1 статьи 7.13 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. Суд решил назначить штраф ниже низшего предела. В настоящее время рассматриваем вопрос об обжаловании решения суда, — отметили в Башкультнаследии. Напомним, ранее Кировский районный суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и оштрафовал администрацию города Уфы за ненадлежащее состояние памятника архитектуры. В результате проверки установлено, что мэрия Уфы нарушила федеральный закон «Об объектах культурного наследия», а именно, не проводило мероприятий по сохранности здания, не производило ремонтных работ. Речь идет о здании, расположенном в центре Уфы, по улице Карла Маркса, 18. Проверка инициирована после произошедшего в августе 2020 года пожара в доме, признанном объектом культурного наследия. Эта каменная постройка была возведена в 19 веке уфимским мещанином Степаном Давыдовым, который славился своим столярно-мебельным производством.

