Башкультнаследие планирует обжаловать решение суда и увеличить штраф для мэрии Уфы

Башкультнаследие планирует обжаловать решение суда и увеличить штраф для мэрии Уфы

Вчера, 16:20ОбществоКарина МамаеваPhoto: Башкультнаследие
Мэрию Уфы оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое состояние памятника архитектуры.

Представители Башкультнаследия планируют обжаловать решение суда, так как считают, что штраф, назначенный городской администрации, слишком маленький.

— Санкция части 1 статьи 7.13 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. Суд решил назначить штраф ниже низшего предела. В настоящее время рассматриваем вопрос об обжаловании решения суда, — отметили в Башкультнаследии.

Напомним, ранее Кировский районный суд рассмотрел протокол об административном правонарушении и оштрафовал администрацию города Уфы за ненадлежащее состояние памятника архитектуры. В результате проверки установлено, что мэрия Уфы нарушила федеральный закон «Об объектах культурного наследия», а именно, не проводило мероприятий по сохранности здания, не производило ремонтных работ.

Речь идет о здании, расположенном в центре Уфы, по улице Карла Маркса, 18. Проверка инициирована после произошедшего в августе 2020 года пожара в доме, признанном объектом культурного наследия. Эта каменная постройка была возведена в 19 веке уфимским мещанином Степаном Давыдовым, который славился своим столярно-мебельным производством.

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