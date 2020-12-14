Башкультнаследие планирует обжаловать решение суда и увеличить штраф для мэрии Уфы

Речь идет о здании, расположенном в центре Уфы, по улице Карла Маркса, 18. Проверка инициирована после произошедшего в августе 2020 года пожара в доме, признанном объектом культурного наследия. Эта каменная постройка была возведена в 19 веке уфимским мещанином Степаном Давыдовым, который славился своим столярно-мебельным производством.