Сбербанк переводит своих клиентов с пластика на «цифру»

В следующем году одной из ключевых для Сбербанка тем станет экологическая. В рамках данного направления компания собирается перевести часть клиентов на цифровые карты с пластиковых.

«Уже сейчас более 10% наших карт выпускается без пластика в Digital-формате», — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. Уже со следующего года клиентам банка будет доступна услуга «пластик, как опция». То есть по умолчанию выпускаемая карта будет цифровой, пишет newsnn.ru. Отмечается, что карта в «цифре» не имеет никаких ограничений. С ее помощью можно делать покупки как в интернете, так и в обычных магазинах. Достаточно загрузить карту в смартфон. Что касается пластикового варианта, то его можно будет дозаказать. По словам Царёва, со второй половины следующего года услуга «пластик, как опция» будет действовать на все продукты банка, в том числе на перевыпускаемые карты. По прогнозам аналитиков, уже к 2023 году половина новых карт Сбербанка будет выпускаться в цифровом формате. К слову, отказ от пластика — мировой тренд. К примеру, в Европе запрещен выпуск пластиковой посуды. При этом многие банки также отказываются от выпуска традиционных карт, заменяя их цифровыми. Для Сбербанка это не новая инициатива. Уже несколько миллионов клиентов банка используют цифровые кредитные и дебетовые карты. Это помогло сэкономить свыше 5 тонн пластика.

