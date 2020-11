Девушка из Уфы рассказала журналистам о матери-проститутке

Софья из Уфы рассказала корреспонденту «Медузы» о жизни матери Елены, занимающейся проституцией.

Девушка начала догадываться о деятельности мамы ещё в восемь лет, когда нашла блокнот с именами мужчин, с датам и суммами у каждого. А ещё раньше она не раз находила в стиральной машинке короткие юбки, которые не входили в обыденный гардероб матери. Елена переехала в Уфу ещё до рождения дочери, окончила энергетический колледж, устроилась лаборантом при исследовательском нефтехимическом институте. Однако, когда Софии было пять лет, а её мать была на восьмом месяце беременности, скончался глава семейства от отравления алкоголем. Позже они лишились квартиры — она досталась бывшей жене супруга. Позже Елена зарегистрировалась на сайте знакомств, но как-то не получалось завязать отношения и тогда она поставила галочку «интим-услуги». Накопленные за полгода деньги она вложила в ипотеку. София рассказала, что мать принимала клиентов на дому, а её с братом отводила к соседке. Девушка не боялась за свою репутацию или, что с ней перестанут общаться одноклассники. Больше она переживала за мать, потому что та рассказывала про «жестоких клиентов». Через несколько лет Елена познакомилась с Олегом, а вскоре забеременела. Мужчина заявил, что дети от проститутки ему не нужны, но ребёнка должна воспитывать его мать. Елена возразила, так как могла сама обеспечить детей. Позже Олег рассказал сыну Елены Андрею про работу его матери: распечатал анкету с сайта объявлений секс-работниц. Затем Олег вместе с товарищем из полиции устроили Елене контрольную закупку. Его знакомый пришёл под видом клиента. Когда она разделась, он положил деньги на стол и в этот момент в квартиру вбежали оперативники и журналисты НТВ с камерами. Видео вышло в эфир телеканала без цензуры и с реальными именами. О проституции Олег рассказал и родителям женщины, и классному руководителю Андрея. Последние всё ещё не общаются, а вот преподаватель отнеслась с пониманием. Он также пытался лишить Елену родительских прав. Однако её работа не стала основанием для этого. Олег просто забрал их общую дочь и запретил видеться с ней. Тогда Елена пошла на федеральную передачу, чтобы всё рассказала и наказать бывшего за позор. Софья поддержала маму. Отношение в колледже к девушке не изменилось, а вот её младшего брата иногда травят в школе. В настоящее время София и Андрей живут с матерью в трехкомнатной квартире. Елена также выплатила ипотеку за квартиру, которую купила дочери. В ближайшее время женщина собирается обновить машину. 42-летняя Елена всё ещё работает каждый вечер. В месяц она зарабатывает 150-200 тысяч рублей, а осенью — 250. С младшей дочерью она видится, когда встречает из школы и провожает домой. Елена надеется, что она захочет жить с ней, когда вырастет.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter