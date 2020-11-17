Девушка из Уфы рассказала журналистам о матери-проститутке

О проституции Олег рассказал и родителям женщины, и классному руководителю Андрея. Последние всё ещё не общаются, а вот преподаватель отнеслась с пониманием. Он также пытался лишить Елену родительских прав. Однако её работа не стала основанием для этого. Олег просто забрал их общую дочь и запретил видеться с ней. Тогда Елена пошла на федеральную передачу, чтобы всё рассказала и наказать бывшего за позор. Софья поддержала маму. Отношение в колледже к девушке не изменилось, а вот её младшего брата иногда травят в школе.