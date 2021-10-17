В Уфе скончался известный поэт и переводчик Сергей Янаки

— Прошли только что КТ (спасибо скорой помощи за направление). У нас с женой по 20%, у дочери — 24%. Доехали на такси до дома, как из поликлиники звонок — госпитализироваться! Собираем сумки. Всем привет, друзья, не болейте, — гласит последняя запись поэта.