В Уфе скончался известный поэт и переводчик Сергей Янаки

Стало известно, что в Уфе на 70 году жизни после болезни скончался известный поэт и переводчик Сергей Янаки. О смерти литератора сообщил его сын на странице в социальных сетях.
— Папа прощай. Спи спокойно. Царствие небесное, — написал Владимир Янаки.
Известно, что в конце сентября известный литератор был госпитализирован в больницу с 20% поражения легких.
— Прошли только что КТ (спасибо скорой помощи за направление). У нас с женой по 20%, у дочери — 24%. Доехали на такси до дома, как из поликлиники звонок — госпитализироваться! Собираем сумки. Всем привет, друзья, не болейте, — гласит последняя запись поэта.
Однако точная причина смерти Сергея Янаки не уточняется.
В комментариях к сообщению о смерти близкие поэта выражают свои соболезнования и благодарят за творчество.
«Он был прекрасным человеком. Для нашей литературы его уход большая потеря. Спи спокойно, поэт. Скорбим».
Сергей Георгиевич — автор сборника стихов «Мое язычество», помимо этого он публиковался в российских и республиканских альманахах, а первые произведения мужчина опубликовал в 2002 году. Важно и то, что с 2015 году литератор был членом Союза писателей России и Башкортостана.
Редакция Mkset выражает соболезнования всем, кто знал и любил Сергея Янаки.