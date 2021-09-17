В Приморье названы первые промежуточные данные по явке на голосование

В Приморье названы первые промежуточные данные по явке на голосование
В Приморье названы первые промежуточные данные по явке на голосование
Вчера, 17:57ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморском крае завершается первый день выборов, в ходе которых выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания региона. Голосование идет с 17 по 19 сентября.

Как пишет vostokmedia.com, согласно первым данным по явке на 15:00, в регионе 98 600 избирателей проголосовали за депутатов ГД, а это 8,24% от всех жителей. Еще 84 262 человека отдали голоса за местных депутатов — 7,5% населения региона.

Кроме голосования за партии, которое проходит по спискам и территориальным группам, во Владивостоке идут выборы по одномандатным округам. Там расположены 11 из 30 одномандатных округов с кандидатами в приморский парламент и два округа — по выборам в ГД.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой в числе первых проголосовали на выборах депутатов в Госдуму и Заксобрание Приморья. Они посетили избирательный участок № 727 по месту прописки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы