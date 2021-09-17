В Приморье названы первые промежуточные данные по явке на голосование

В Приморском крае завершается первый день выборов, в ходе которых выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания региона. Голосование идет с 17 по 19 сентября.

Как пишет vostokmedia.com, согласно первым данным по явке на 15:00, в регионе 98 600 избирателей проголосовали за депутатов ГД, а это 8,24% от всех жителей. Еще 84 262 человека отдали голоса за местных депутатов — 7,5% населения региона. Кроме голосования за партии, которое проходит по спискам и территориальным группам, во Владивостоке идут выборы по одномандатным округам. Там расположены 11 из 30 одномандатных округов с кандидатами в приморский парламент и два округа — по выборам в ГД. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой в числе первых проголосовали на выборах депутатов в Госдуму и Заксобрание Приморья. Они посетили избирательный участок № 727 по месту прописки.

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