Санкт-Петербургский Горный университет организовал конкурс молодых учёных дистанционн

Конкурс молодых ученых, который был организован Санкт-Петербургским горным университетом, впервые за шестнадцать лет проводится в онлайн-формате и уже собрал беспрецедентное число участников. Их в нынешнем году более тысячи из сорока девяти стран.

Как пишет ИА «Форпост Северо-Запад», география заявок, которые были поданы для участия, является настолько разной, что разница во времени между городами достигала тринадцати часов. Forpost-sz.ru пишет, что в Эквадоре, откуда приветствовал аудиторию декан факультета нефти и геологии Национальной политехнической школы Джонни Робинсон Самбрано Карранза, была поздняя ночь, а в Сюйчжоу, где расположен Китайский университет горного дела и технологий, уже завершался рабочий день.

Преимущественное число выступавших отметили, что добыча полезных ископаемых, несомненно, является основой мировой экономики. Соответственно, минерально-сырьевой сектор по-прежнему является ключевым в плане устойчивости ее развития. Ввиду технологичности его давно можно сравнивать с космосом и медициной. Это значит, что отраслевые работники должны повышать свою квалификацию постоянно, а высшие учебные заведения осуществлять непрерывную трансформацию образовательных программ для соответствия актуальным запросам рынка труда.

Со слов ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, проблемы, которые стоят перед минерально-сырьевым комплексом, не решаются локальным образом. В этом случае необходимы объединенные усилия и повышенная активность. Нужно мотивировать талантливую молодежь идти работать на профильные предприятия, превращая их в производства будущего. Этот конкурс представляет собой механизм, обеспечивающий формирование условий для отбора лучших в своих направлениях и их дальнейшего прогресса.