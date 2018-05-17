ЕАЭС и Иран заключили временный договор о зоне свободной торговли

Данный договор стал первым шагом к установлению ЗСТ между сторонами. Об этом пишет портал rns.online.

По словам руководителя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, в документе прописан эффективный механизм поиска компромисса при возможных конфликтах. Речь идет о процедуре определения арбитров и месте арбитража.

Иран и ЕАЭС создадут общий комитет. В него войдут высокопоставленные чиновники, представляющие обе стороны. Во временном договоре прописана процедура создания бизнес диалога, сообщил Саркисян.

Чиновник добавил, что участники соглашения должны будут снизить или вообще обнулить ввозные таможенные пошлины. Это касается достаточно широкой номенклатуры продукции.