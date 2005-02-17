Экс-президент Академии наук Башкирии Роберт Нигматулин о <беременном правительстве>

Диагноз: движемся в тупик- Роберт Искандерович, по вашему мнению, наша экономика глубоко больна. Каков ваш диагноз?- Главная беда экономики России - нехватка денег у населения на самое необходимое, что разрушает балансы между ценами на продукцию разных отраслей и на оплату труда. Мировая практика давно установила примерный баланс цен на различную продукцию, который определяется затратами. К примеру, в тех же США цена 1 кг хлеба равна 2 долларам, или стоимости 4 л бензина, литр которого в Америке стоит сейчас около 50 центов. У нас - наоборот. Килограмм хлеба дешевле литра бензина. Даже в Европе 1 кг хлеба все равно стоит дороже 1 литра самого дорогого бензина. Таким образом, если топливо, как сейчас, стоит 15 руб. за литр, хлеб должен быть не дешевле 50 руб. за кило. А если хлеб, как сейчас, стоит 10 руб. за батон, литр бензина должен стоить около 3 рублей.Получается, что наш экономический порядок ущемляет тех, кто производит хлеб (крестьяне, работники зернохранилищ, мелькомбинатов, пекарен и т.д.). То же самое происходит и по отношению к "молочникам" и "мясникам". В выигрыше оказываются работники нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий (а точнее, их владельцы), в большей степени ориентированные на экспорт своей продукции. Мы изначально даем преимущества тем, кто работает не на свое население, а на удовлетворение чужих потребностей за счет наших природных ресурсов. В результате у нас не работает главный двигатель экономики - покупательский спрос. - А как же официальные цифры про рост ВВП и так далее? - Все правительства ставят себе хорошие или удовлетворительные оценки. Моя оценка - двойка. Вот, к примеру, советник президента по экономике Андрей Илларионов недавно разъяснил, что только за счет беспрецедентно высоких цен на нефть и роста "черного" экспорта ВВП страны должен был прибавить 11%. А он подрос только на 6,8%. Выходит, вклад всей остальной (не нефтяной) экономики - минус 4,2%.Но самое трагичное, что у нас сокращается материальное производство. Мы наблюдаем обвальную деиндустриализацию России. Об этом свидетельствует потребление нефти внутри страны. Если в 1990 году на душу населения оно составляло 1,8 тонны, то в 2004-м - всего лишь 0,8 тонны. Парадоксально, но факт: за прошедшие годы количество автомобилей в стране увеличилось в разы, а потребление нефти в разы упало. Из-за того что остановились многие заводы, не распахиваются пашни и не убирается урожай, сокращаются грузовые перевозки.Правительство не развивает экономику, а упорно загоняет ее в тупик. Все новое пытаются построить еще на советском наследстве. Со всеми его пороками: дисбалансами экономики и низкой оплатой труда, которая раньше компенсировалась "льготами" и госдотациями. Льготы: в наследство от СССР - А вот депутаты и министры, наоборот, говорят, что в СССР льгот не было, что это - результат работы левых партий и трудностей переходного периода 90-х годов.- Были не просто отдельные льготы, а система льгот. Мы все платили в метро или автобусе по пятачку, хотя себестоимость поездки и тогда была существенно выше. Остальное доплачивало государство. Была маленькая квартплата - но за нее доплачивало государство. И хлеб по 18 копеек за буханку оно же дотировало и снабжало тракторами и комбайнами колхозы и совхозы. А бесплатные образование и медицина, бесплатные или льготные путевки в санатории, дешевые билеты в кино и театры, дешевые книги, журналы и газеты? Причем не только для пенсионеров. Вся наша жизнь в СССР была построена на льготах, но государство компенсировало недоплату зарплат тем, что брало на себя все издержки жизнеобеспечивающих отраслей народного хозяйства и инвестировало эти недоплаченные средства в экономику из госбюджета.- Роберт Искандерович, но ведь благ и льгот на всех и тогда не хватало...- В этой системе были и хорошие, и плохие стороны. Поэтому ученые Российской академии наук уже в конце 70-х годов поняли, что нашу экономику нужно сделать более рыночной, уменьшить долю дотаций. Чтобы потребитель платил за все по сбалансированным, покрывающим затраты ценам. Но к реформированию страны прорвались экономические экстремисты. Вместо увеличения зарплат в два-три раза они... уменьшили их.Все видят, что у нас помимо образования, науки и культуры разваливаются ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, медицина. И, если мы не будем обеспечивать их услуги и продукцию так, чтобы компенсировались их затраты, они будут разрушаться и дальше. А всех зарплат граждан вместе с льготными выплатами из бюджета не хватит, чтобы оплатить содержание и спасение жизнеобеспечивающих сфер.Для этого вышеуказанная доля ВВП, идущая на зарплаты вместе с госрасходами, должна составлять 80%, а не 40%. Кстати, в США доля зарплат в ВВП составляет 70%.- Сейчас власть вроде бы осознала, что выделенных средств на монетизацию не хватает, и пытается хоть как-то исправить ситуацию...- Средства, выделенные правительством, - как мертвому припарки. К отписанным на обеспечение льгот 100 млрд. руб. оно добавило 200. После протестов наметили достать из резервов еще 100. В итоге 400 млрд. рублей будет отдано бедным трудящимся и пенсионерам. А требуется как минимум в четыре раза больше. Только на ЖКХ к нынешним 500 млрд. руб. в год нужно добавить 1 трлн. руб., чтобы начать спасать наше разрушающееся жилье. Сейчас в фокусе внимания - лекарства, потом - военнослужащие, затем - правоохранительные органы, инвалиды. И так далее. До бесконечности. Правительство и дальше вынуждено будет все добавлять и добавлять разные суммы, пока этот снежный ком с горы не превратит теоретически правильный посыл в полный абсурд на практике. Сверхдоходы: в пользу бедных - Хорошо, нам не хватает денег для оплаты товаров и услуг. Где их взять - опять печатный станок запустим?- Ни в коем случае. Этот станок и так работает, создавая иллюзию, что у нас рост экономики и зарплат. Надо уменьшить и перераспределить ту долю ВВП, которая достается 5-10% богатых граждан в виде сверхдоходов и идет преимущественно на оплату роскоши или вывозится за рубеж. Нынешний экономический порядок не позволяет 80% населения оплачивать жизненные потребности по сбалансированным ценам. Для того чтобы найти деньги, есть только один источник - сверхдоходы.- Опять революция?- И к реанимации лозунга "Грабь богатых!" я тоже не призываю. Следует просто принять общемировые нормы распределения доходов и налогообложения. Если вы в Америке получаете 200 тысяч долларов в год, то 50% отдаете в виде налогов и страховок. Но если доход меньше 24 тысяч, то налоги с вас не берут. Если у вас дом стоимостью 500 тысяч долларов, 15 тысяч ежегодно уходит в виде налога на недвижимость в местный бюджет. Разве это грабеж? Это переход к норме, каким является прогрессивное налогообложение.- Cколько надо забрать у богатых?- Столько, сколько принято в нормальных странах. По расчетам ученых, достаточно перераспределить менее 7% доходов самых богатых, чтобы вдвое увеличить благосостояние бедных. Которые, хоть и не пьяницы и не бомжи, обеспечить себя не могут, даже работая. Рецепт: повышать зарплаты работающим- Не слишком ли все просто?- Во-первых, это только один механизм ускорения экономики, который должен быть поддержан и рядом других мер. Это и вытеснение доллара с внутреннего рынка, и защита отечественного производителя (как от импорта, так и от экспорта сырья), и борьба с коррупцией, и открытость всех расходов госбюджета (кроме обороны и безопасности). И, наконец, закон о минимальной оплате труда и стимулирование роста средних зарплат.По нормам ООН зарплата должна составлять минимум 600 долларов в месяц. Ими можно оплатить или 1200 литров бензина, или 6000 кВт.ч электроэнергии, или 300 кг хлеба. А у нас получается, что 1200 литров бензина стоит 16000 руб., 6000 кВт/ч - 6000 руб., а 300 кг хлеба - 3000 рублей. Вот такой дисбаланс при расчете минимальной зарплаты.И если начать его устранять, то хлеб сильно вырастет в цене (тем самым мы поддержим сельского труженика и пищевую промышленность). Электричество тоже вырастет, но не так сильно. А бензин, исходя из нынешней ситуации, должен подешеветь. Но указанный рост цен должен быть полностью компенсирован увеличением зарплат.- Экономисты утверждают, что производительность труда россиян в несколько раз меньше, чем у американцев с европейцами. И за что тогда повышать зарплаты?- Доля оплаты труда должна стремиться к 60-70% в стоимости продукции, а у нас сейчас - 25%. Приоритетом должно стать "освещение" теневой экономики. Ведь именно она в первую очередь обеспечивает и сверхдоходы, и вывод денег из внутреннего экономического оборота. И не надо ссылаться на низкую производительность труда. Как отмечает академик Дмитрий Львов, на доллар зарплаты наш трудящийся производит в 4 раза больше продукции, чем в "нормальных" странах. Зарплата вам должна даваться не просто в знак благодарности за труд, а чтобы вы могли оплатить свои жизненные потребности. Если вам платят меньше, чем необходимо для жизни, тогда - борьба за льготы или "баррикады".- И в каком порядке действовать?- Сначала налоговая реформа, позволяющая создать базу для реальной монетизации. Далее - нормализация цен за услуги ЖКХ, транспорта, хлеб и молоко, лекарства и контроль за ценами на жидкое топливо. Делать это надо согласованно, чтобы не вызвать инфляцию. Добавил 500 руб. в месяц - тут же увеличил на 500 руб. квартплату, и эти деньги ушли в ЖКХ, а не давят на потребительский рынок. Добавил 200 руб. - сразу хлеб стал стоить 20 руб. за килограмм, и деньги ушли сельхозпроизводителю на закупку техники и удобрений. И так - в несколько этапов. Далее - через закон - приведение к норме минимальной оплаты труда. Все поэтапно, но энергично. Может быть, начать с одного или нескольких регионов. Сделали - посмотрели, насколько результат отличается от прогноза, - скорректировали. Государство должно регулировать самые важные тарифы, а остальное само придет в норму.Нынешняя монетизация - это лакмусовая бумажка для выявления интеллектуального уровня нашего правительства. Чиновники по умыслу или недомыслию каждой реформой вызывают волну возмущения. Реформа науки - поднимают шум ученые. Здравоохранения - врачи. Культуры - артисты. Соцсферы - пенсионеры и т.д.- Так по умыслу или по недомыслию? Вы верите, что те, кто у власти, недопонимают?- Есть такая версия: чиновники все понимают, но делают так, чтобы обеспечить себе и своим близким доходный бизнес. Я так не считаю. Они на самом деле не понимают - и это страшно. Если бы все ограничивалось только корыстным интересом, все было бы проще. Если дефицит денег - главная беда экономики, то самая главная нашего общества - это непонимание. Даже среди врачей, учителей, профессоров. Оттого мы и выбираем таких депутатов, губернаторов и президентов, что не понимаем сути происходящего. Не понимая, избираем непонимающих. И даем им возможность манипулировать собой. Вина российской власти не только в том, что она не понимает базисных положений экономики. Не только в ее коррупционности, но и в том, что она недопускает принародного обсуждения важнейших проблем страны с участием оппозиции. Политические споры у нас - только в телевизоре у Познера, Сорокиной и Соловьева.- Вечный вопрос: что делать?- Перед Россией всего три пути. Первый, в который мало кто верит, - страна найдет силы и сменит курс. Второй - случится социальный взрыв. И третий - деградация российской цивилизации и российского стандарта жизни. Вспомните историю прошлого века. К 1913 году позор Русско-японской войны был забыт, последствия первой революции 1905 года устранены. И какие торжества устроили по случаю 300-летия дома Романовых! Страна активно развивалась. Экономика росла. А что случилось всего лишь через четыре года?Александр ГРИШИН. от 17.02.05 г.