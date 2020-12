Все ледяные городки Сургута будут объединены единой тематикой. Это юбилей легендарной студии «Союзмультфильм».

Как сообщает muksun.fm, все праздничные ледяные объекты были оценены специальной приемной комиссией. Она изучала их техническое состояние, безопасность и другие параметры. Людей в городки можно будет пускать после того, как объекту будет выдан так называемый паспорт безопасности.

