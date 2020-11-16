Бесплатные лекарства от COVID-19, отопление и штрафы: оперативка у Хабирова 16 ноября

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 16 ноября в Башкирии зарегистрировано 12444 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 116 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 232 человека на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 318 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 32, шестеро на ИВЛ. За все время в Башкирии выписано в связи с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5% (68 человек). Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 24 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,542 млн исследований. В сутки проводится не менее 280 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 5800 коек, занято 77% коек. От гриппа в Башкирии привито 35% населения.