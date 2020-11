Бесплатные лекарства от COVID-19, отопление и штрафы: оперативка у Хабирова 16 ноября

Власти Башкирии обсудили ситуацию с коронавирусом в республике, поговорили о переносе Апимондии, проанализировали ситуацию с платой за отопление и рассказали о штрафах за нарушение масочного режима.

О переносе Апимондии Власти Башкирии приняли решение перенести проведения конгресса пчеловодов еще на год в связи с пандемией коронавируса. Напомним, мероприятие должно было пройти в 2021 году. О создании Ситуационного антиковидного центра в Башкирии Радий Хабиров объявил, что подписал распоряжение о создании антиковидного центра, который начнет работу с 16 ноября с 8 утра до 20 часов вечера. При этом при необходимости работа Центра будет организована и ночью. Находиться Центр будет в здании Конгресс-холла. Консультацию будут давать как ведущие врачи, так и профессоры БГМУ, а также сотрудники Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Минздрава Башкирии. Координация работы Центра будет лежать на депутате Курултая РБ и кандидате медицинских наук Римме Утяшевой. Власти считают, что создание Центра снимет социальную напряженность и позволит получить жителям Башкирии ответы на возникающие вопросы о пандемии коронавируса. Получить консультацию можно по телефону +7 (347) 218-19-19. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 16 ноября в Башкирии зарегистрировано 12444 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 116 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 232 человека на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 318 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 32, шестеро на ИВЛ. За все время в Башкирии выписано в связи с выздоровлением 90% от общего числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5% (68 человек). Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 24 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,542 млн исследований. В сутки проводится не менее 280 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 5800 коек, занято 77% коек. От гриппа в Башкирии привито 35% населения. - Ситуацию характеризуем как стабильно тяжелую, она сложная. Каждый день более 100 заболевших, несколько человек в течение недели умирает. Слава богу, мы не видим какого-то такого роста вверх. Полагаю, в какой-то момент произойдет остановка количества заболевших. Прошу держать в запасе коечный фонд – если есть необходимость, разворачивать новые. Через 2-3 недели откроется госпиталь в Стерлитамаке, - прокомментировал глава республики Радий Хабиров. О бесплатных лекарствах для лечения COVID-19 Отдельно министр здравоохранения Башкирии рассказал о препаратах для лечения коронавируса, которые в республике будут выдавать бесплатно. Так, за счет федеральных средств были закуплены препараты для лечения ковида и противовирусные препараты на 1000 пациентов, еще на 2000 пациентов закуплены антибактериальные препараты. Всего на лекарства было выделено более 151 млн рублей для оказания медпомощи не менее 19 тысячам пациентов. Бесплатно препараты смогут получить жители Башкирии с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. Приоритет будет у пациентов средней и тяжелой формы болезни, в том числе с вирусной пневмонией. - Препараты имеют ряд противопоказаний и побочные эффекты, поэтому будут определены группы риска, рассчитаны различные комбинации и лечащим врачом будут выбраны схемы лечения, - сообщил Максим Забелин. Выдача препаратов жителям в каждом районе и городе Башкирии, по данным Минздрава, начнется с 17 ноября. - Препараты абсолютно бесплатны, пациенту нужно будет лишь расписаться в листе получения лекарств, - добавил министр. О штрафах за отсутствие масок По словам Радия Хабирова, ежедневно в республике штрафуют около 200 жителей Башкирии, которые находятся в общественных местах без масок. - Во многих местах ситуация значительно улучшилась. Люди начали носить маски. Все начинают окончательно понимать, что шуток с этим нет. <…> Нам никому не нужны эти деньги, но то, что штрафов нет, - это работа поставлена плохо. О доначислении и возврате средств за отопление в Башкирии По данным Госкомитета РБ по жилстройнадзору, в январе 2020 года жителям 494 домов доначислили плату за отопление в размере 72 млн рублей. Это стало причиной массовых жалоб жильцов домов. Как сообщили в комитете, в результате проверок в 98 домах были найдены нарушения в работе общедомовых приборов учета. По итогам проверок БашРТС вернули жителям 253 домов 26,5 млн рублей.

