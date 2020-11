Новый мэр Уфы, дистанционка и пациенты в больницах: оперативка у Хабирова 2 ноября

Власти республики обсудили ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом и их лечением в ковид-госпиталях, поговорили об ужесточении мер в пандемию и обсудили работу студентов-медиков.

О новом мэре Уфы В начале еженедельного оперативного совещания Радий Хабиров напомнил, что Уфа простилась с мэром города, скончавшимся 29 октября от осложнений коронавируса. - Это большая тяжелая утрата для города и для республики. Но жизнь идет, и нам надо думать о городе – заключил глава республики. Хабиров о кончине мэра Уфы Ульфата Мустафина Хабиров поручил проконсультироваться с Горсоветом Уфы и назначить исполняющего обязанности глава уфимского администрации, чтобы деятельность города «не останавливалась ни на минуту». О кадровых перестановках и соглашении с «Газпромом» Главой Бижбулякского района по контракту назначен Артур Зарипов. Главой Нуримановского района назначен Вилдан Ситдиков. Радий Хабиров заявил, что республика заключила с главой ПАО «Газпром» соглашение на пять лет о газификации. По словам главы республики, объем инвестиций в республику увеличится почти в шесть раз и составит 13,4 млрд рублей. Также Башкирия заключила соглашение с институтом «Сколтех» о создании в республике консорциума вузов научно-образовательного центра. По словам Радия Хабирова, это поможет республике получить статус НОЦ мирового уровня. О праздновании 450-летия Уфы Радий Хабиров напомнил, что до празднования в 2024 году осталось 43 месяца. К этому времени нужно привести город в порядок, решить многие «хронические болезни» и застарелые проблемы города, которые копились годами. - Это уникальный шанс для Уфы, это нужно понять. Надо и хроники починить, и вдохнуть новую порцию жизни в Уфу, - добавил глава республики. – Мы достойно встретим эту дату только тогда, когда каждое предприятие, учреждение и каждый житель Уфы будет приобщен к этому делу. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 02 ноября в Башкирии зарегистрировано 10956 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 93 новых случая. Темп прироста составляет 0,8%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1,09%. Уровень заболеваемости составляет 230 человек на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 226 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 193, двое на ИВЛ. Всего выписано в связи с выздоровлением девять человек за последние сутки, за последнюю неделю – 516 человек, за все время – более 91% от числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5%. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 23 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,377 млн исследований. Льготникам в Башкирии на получение препаратов для лечения коронавируса выдано 700 рецептов. Развернуто 4780 коек, заняты 82% коек. Также Башкирия получила 26 тысяч доз вакцины от пневмококка, со 2 ноября начинается вакцинирование пациентов из категории риска и лиц старше 65 лет. Дефицита лекарств и средств защиты, по словам Забелина, в республике нет. О масочном режиме, обязательной «удаленке» и «легких» пациентах в больницах Радий Хабиров обратил внимание на политику мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с коронавирусом. Глава республики снова напомнил об ужесточении масочного режима – в случае агрессивного поведения жителей Башкирии будут штрафовать. Он отметил, что в Москве действуют «довольно жестко, но эффективно». - Это уже не рекомендация, а законодательное требование,- подчеркнул Хабиров. Глава Башкирии также добавил, что пока не может обязать предприятия перевести сотрудников на удаленную работу, так как не видит конкретных механизмов определения предприятий для удаленки. - Пока я настоятельно рекомендую, чтобы предприятия в большей степени переходили на удаленку и отправляли тех, кто наиболее уязвим, - людей старшего возраста, с хроническими заболеваниями, беременных женщин, - добавил Хабиров. Также в ближайшие дни станет известно, станет ли обязательной самоизоляция лиц старше 65 лет и как это будет контролироваться. - Мы здесь не провидцы, но ноябрь-декабрь точно с этим будем жить, - добавил Хабиров. Глава Башкирии поручил контролировать ситуацию с коечным фондом в Уфе и ожесточать амбулаторный режим. - По разным оценкам от 10 до 30% тех, кто находится в стационарах, могли бы лечиться амбулаторно. Отрабатывайте, чтобы коечный фонд не был занят теми, кому это не нужно. Только тяжелыми больными, - объяснил Хабиров. О полезных телефонах в пандемию коронавируса В Башкирии работает горячая линия социально-психологической и правовой помощи медикам, а также горячая линия по вопросам расчета и начисления ЕДК за «коммуналку». Обратиться возможно по телефону 88002018903 Оставить заявку на адресную продуктовую помощь пенсионерам можно по телефону 88002003411. Также пенсионерам республики планируется доставить 100 тысяч масок. «Бог им судья»: о студентах-медиках и «красной» зоне По данным ректора БГМУ Валентина Павлова, 1277 ординаторов трудоустроены, из них 900 в Уфе. На прошлой неделе в систему здравоохранения направили 567 ординаторов, из них 331 – в Уфе. - Если кто-то из этих студентов-медиков не хочет этим заниматься, Бог им судья, как говорится, - добавил Хабиров. Радий Хабиров призвал подчиненных сокращать любые массовые мероприятия, которые можно не проводить. Об учебе школьников и студентов Планируется, что школьники Башкирии возобновят учебу в школах с 9 ноября. Хабиров заявил, что не хочет переводить школьников на дистанционно обучение. При этом он добавил, что надо быть готовым к тому, что с 1-го по 5-й класс ученики будут учиться очно, а с 6-го по 11-й – дистанционно. Студенты с первого по предвыпускной курсы будут учиться дистанционно. По выпускным курсам ВУЗы принимают решение самостоятельно.

