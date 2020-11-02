Новый мэр Уфы, дистанционка и пациенты в больницах: оперативка у Хабирова 2 ноября

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 02 ноября в Башкирии зарегистрировано 10956 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 93 новых случая. Темп прироста составляет 0,8%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1,09%. Уровень заболеваемости составляет 230 человек на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 226 пациентов, из них в тяжелом состоянии – 193, двое на ИВЛ. Всего выписано в связи с выздоровлением девять человек за последние сутки, за последнюю неделю – 516 человек, за все время – более 91% от числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5%. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 23 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,377 млн исследований. Льготникам в Башкирии на получение препаратов для лечения коронавируса выдано 700 рецептов. Развернуто 4780 коек, заняты 82% коек. Также Башкирия получила 26 тысяч доз вакцины от пневмококка, со 2 ноября начинается вакцинирование пациентов из категории риска и лиц старше 65 лет. Дефицита лекарств и средств защиты, по словам Забелина, в республике нет.