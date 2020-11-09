Новые меры по COVID-19, птичий грипп и закон о земле: оперативка у Хабирова 9 ноября

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 09 ноября в Башкирии зарегистрировано 11653 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 106 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 287,7 человек на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 262 пациента, из них в тяжелом состоянии – 13, четверо на ИВЛ. Всего выписано в связи с выздоровлением 60 человек за последние сутки, за все время – 93% от числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5% (61 человек). Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 24 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,458 млн исследований. В сутки проводится не менее 270 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 5000 коек, занято 79% коек – по словам министра здравоохранения Башкирии, необходимости в развертывании дополнительных коек на данный момент нет. Дефицита лекарств и средств защиты, по словам Забелина, в республике нет. Также Башкирия получила 104 тысячи доз вакцины от гриппа для иммунизации взрослых и детей.