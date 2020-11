Новые меры по COVID-19, птичий грипп и закон о земле: оперативка у Хабирова 9 ноября

Власти республики обсудили ситуацию с ростом числа заболевших коронавирусом и новые меры по борьбе с инфекцией, поговорили об опасности занесения птичьего гриппа в Башкирию, обсудили формат учебы школьников и работу общепитов.

Кадровые перестановки Главой Караидельского района Башкирии назначен Айдар Шайдуллин. Занимать свою должность он будет по контракту. Предыдущий глава Ильдар Гарифуллин, по словам Хабирова, остается работать во властных структурах. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, на 9 часов утра 09 ноября в Башкирии зарегистрировано 11653 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 106 новых случаев. Темп прироста составляет 0,9%. Коэффициент распространения вируса вырос до 1 %. Уровень заболеваемости составляет 287,7 человек на 100 тысяч населения. В стационарах находятся 262 пациента, из них в тяжелом состоянии – 13, четверо на ИВЛ. Всего выписано в связи с выздоровлением 60 человек за последние сутки, за все время – 93% от числа заболевших. Уровень летальности составляет 0,5% (61 человек). Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 24 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,458 млн исследований. В сутки проводится не менее 270 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 5000 коек, занято 79% коек – по словам министра здравоохранения Башкирии, необходимости в развертывании дополнительных коек на данный момент нет. Дефицита лекарств и средств защиты, по словам Забелина, в республике нет. Также Башкирия получила 104 тысячи доз вакцины от гриппа для иммунизации взрослых и детей. - Сложно сказать, на каком мы этапе… Это наука должна дать ответ, но у нас должен быть запас, - заявил Хабиров, также отмечая нехватку врачей в Стерлитамаке. Обязательная самоизоляция в Башкирии Власти республики отправили на обязательную самоизоляцию лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Указ вступит в силу с 10 ноября. Нарушение режима грозит пожилым штрафом. Радий Хабиров отметил обязательное ношение масок в общественных местах, нарушение которого также грозит административным наказанием. Как добавил глава Башкирии, пенсионеры и «хроники» в период с 11 до 13 часов дня смогут выйти в магазин, в аптеку или просто прогуляться по улице. В эти два часа режим самоизоляции не действует. В остальное время пожилым будет помогать волонтерский штаб, который поможет им доставить продукты и лекарства. - Эти деньги кровные нам они не нужны. Люди должны сидеть дома, - добавил Хабиров. О дистанционном и очном обучении школьников Учащиеся с 1-го по 5-ый класс, а также 11-го класса учатся очно. Кроме того, в школу ходят ученики малокомплектных школ и районных школ, где есть сложности с дистанционным обучением. Учащиеся 6-10 классов обучаются дистанционно до 22 ноября. - Мы считаем, что в течение двух недель может наступить положительный исход, - объяснил Хабиров. О работе кафе, баров и ресторанов в Башкирии В Башкирии общепиты будут работать до 00.00. Об этом, по словам главы Башкирии, попросили представители общепитов. Ранее было решено ограничить работу кафе и баров с 23.00. Отныне с полуночи до 06 часов утра общепиты работать не будут. Запрет на нахождение детей в ТЦ и ТРК Дети до 18 лет не смогут находиться в торговых центрах без сопровождения родителей или опекунов. Такое решение было принято властями Башкирии из-за пандемии коронавируса ради ограничения «прогулок» детей по торговым центрам. О птичьем гриппе вокруг Башкирии Радий Хабиров сообщил, что существует возможность проникновения птичьего гриппа в Башкирии. По данным Минсельхоза Башкирии, данное заболевание опасно для всех видов птиц, в том числе для воробьев, ворон и голубей – летальность составляет 100%. Переносчиком птичьего гриппа являются дикие и перелетные птицы, а также зараженные вирусом корма и продукты. В ведомстве сообщили, что вирус проник в соседние регионы – Татарстан и Челябинскую область. Бакалинский район республики попал в пятикилометровую зону опасности. - Если вирус будет обнаружен хотя бы в одном хозяйстве в республике, то на всю Башкирию будет наложено ограничение по вывозу любой продукции за пределы региона, это где-то полгода пройдет,отметил министр сельского хозяйства республики. В ведомстве сообщили, что на сегодня республика является благополучным регионом и вируса в ней нет. Фермерам рекомендовано перевести домашних птиц в безвыгульное содержание, а также ускорить забой кур и гусей до понижения температуры. Жителям рекомендовано не приобретать живую птицу или мясо птицы неизвестного происхождения. О случаях падежа следует сообщить на горячую линию ветслужбы 8-800-77-55-828. Об обманутых дольщиках в Башкирии По данным Минстроя республики, планируется решить вопросы по 125 домам и восстановить права 7500 обманутых дольщиков. Решить проблему дольщиков планируется до 2023 года. 87 домов будет достроено за счет средств Фонда, 21 объект будет достроен за счет действующих или новых застройщиков, 99 дольщикам будут выплачены компенсации (выкуп договоров долевого участия). Радий Хабиров поручил выделить 300 млн рублей для Фонда обманутых дольщиков. Глава Башкирии отметил, что после решения проблемы с обманутыми дольщиками в республике власти будут заниматься «созиданием», а не разгребанием «многолетних завалов». О скандальном Законе о земле По данным Минземимущества РБ, с 1 января 2021 года право предоставления неразграниченных земель в госсобственность переходит ведомству. Отмечается, что заключение сделок, начатых до 1 января 2021 года, осуществляется органом местного самоуправления. Башкирия будет контролировать законность предоставления земель, в том числе недопущение необоснованность отказов. Кроме того, планируется создание и ведение единой базы учета земель. - Пытались это решение исказить, но на самом деле оно направлено на снижение коррупционных проявлений в сфере земельных и имущественных отношений. У нас очень много претензий к этому. Ничего у вас толком не забирается. Мы просто вместе будем смотреть, куда уходит земля и как она используется. <…> Это история, которую мы ломаем в сфере градостроительства Уфы. Все будет в цифре. Чтобы таких ситуаций, как с Шота Руставели не было. Я как глава Башкирии вмешиваюсь в это и несу ответственность, поскольку эта история меня не удовлетворяет, - объяснил свою позицию Хабиров. Напомним, ранее законопроект вызвал множество споров и возмущений среди жителей республики и СМИ. Противники законопроекта собрались у здания Госсобрания, чтобы поддержать депутатов, которые планируют голосовать «против».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter