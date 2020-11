Россияне в текущем году стали чаще обращаться к услугам автомастерских.

Газета “Известия” сообщает, что из-за роста цен на новые автомобили в текущем году россияне стали чаще обращаться к услугам автомобильных мастеров, а также специалистов, которые занимаются ремонтом бытовой техники. Так, осенью текущего года спрос на восстановление мелкой бытовой техники вырос на 73 процента, крупной бытовой техники - на 43 процента, а на ремонт авто - на 76. Компьютерную технику стали чаще ремонтировать на двадцать семь процентов.

