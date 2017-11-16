В Москве одной из улиц планируют присвоить имя актера Шаповалова

Одну из улиц Москвы предлагают назвать в честь актера театра и кино Виталия Шаповалова.

Как пишет издание Dni.ru, эта инициатива исходит от Объединенного молодежного фонда.

По словам представителей фонда, имя Шаповалова нужно увековечить таким образом. Предложение направят на рассмотрение мэру российской столицы Сергею Собянину.